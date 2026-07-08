Segurança

Um ano depois
Notícia

Reforço em segurança e acolhimento: como escola de Estação busca reconstruir rotina um ano após ataque que matou aluno

Câmeras de monitoramento, botão do pânico e dois profissionais de segurança estão entre as medidas adotadas

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Alessandra Hoppen

Repórter

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Eduarda Costa

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