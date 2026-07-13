Professora encontrada morta em casa incendiada tinha marcas de esganadura, aponta polícia

Glória Werkhausen, 44 anos, morava sozinha em Constantina. Polícia Civil / Divulgação

A professora Glória Werkhausen, 44 anos, encontrada morta após um incêndio atingir a casa onde morava, em Constantina, no norte do Estado, na noite de domingo (12), tinha marcas de esganadura no pescoço. Os sinais foram identificados pela perícia e a principal linha de investigação da Polícia Civil aponta para homicídio.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Cristiano De Bone, da Polícia Civil de Sarandi, a hipótese de suicídio foi descartada. Um cabo foi encontrado enrolado no pescoço da vítima, porém foram identificados sinais de agressão.

— Ainda não é possível afirmar se o cabo foi utilizado para causar a morte ou se foi colocado posteriormente. Os laudos periciais vão confirmar a real causa da morte e a origem do incêndio.

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A Polícia Civil ainda não tem suspeitos e agora ouve pessoas próximas à professora para esclarecer a motivação do crime.

O incêndio foi registrado em uma residência no bairro Florestal. Após controlar as chamas, bombeiros encontraram o corpo de Glória no interior da casa onde morava sozinha.

Conforme o delegado, o incêndio se concentrou predominantemente próximo ao corpo da vítima, nos móveis da sala, local onde Glória foi encontrada.

Em nota, a prefeitura de Constantina lamentou a morte da professora e suspendeu as aulas da rede municipal nesta segunda-feira (13).