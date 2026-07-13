Segurança

Em investigação
Notícia

Professora encontrada morta em casa incendiada tinha marcas de esganadura, aponta polícia

Segundo o delegado responsável pelo caso, a hipótese de suicídio foi descartada 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS