Professor de Ronda Alta é investigado por abuso sexual contra aluna de 14 anos; ele foi afastado

Um professor é investigado por suposto crime de abuso sexual contra uma aluna de 14 anos em Ronda Alta, no norte do Estado. De acordo com o delegado Leandro Antunes, o caso teria acontecido nas dependências de uma escola estadual.

A investigação se iniciou na terça-feira (7). De acordo com a 39ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), ele também é investigado por um fato que teria ocorrido em uma escola municipal.

O professor foi afastado das atividades na última quinta-feira (2) após determinação judicial, atendendo a uma ação cautelar do Ministério Público.

Ele também era professor na rede municipal. A Secretaria de Educação e Desporto de Ronda Alta confirmou o afastamento do profissional, mas não repassou informações, já que caso tramita sob sigilo na Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a investigação ainda vai ouvir depoimentos de testemunhas e da vítima.

Confira nota na íntegra

“A 39ª Coordenadoria Regional de Educação (39ª CRE) informa que um professor com atuação na rede municipal e estadual do município de Ronda Alta foi afastado de suas atividades por determinação judicial.

O afastamento decorre de decisão nos autos de cautelar inominada criminal por fatos supostamente ocorridos em escolas das duas redes. Paralelamente, já tramitava por parte da CRE procedimento administrativo para averiguação da conduta do profissional.