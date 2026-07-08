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Professor de Ronda Alta é investigado por abuso sexual contra aluna de 14 anos; ele foi afastado

Conduta do profissional já vinha sendo alvo de procedimento administrativo da 39ª Coordenadoria Regional de Educação

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Heloisa Gamero

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