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Preso em Passo Fundo abriu empresa para receber doações de campanha falsa com imagem de criança com câncer

Conta vinculada ao investigado de Passo Fundo recebeu cerca de R$ 31,7 mil relacionados à falsa campanha

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Alessandra Hoppen

Repórter

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Leticia Mendes

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