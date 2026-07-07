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Polícia identifica caminhoneiro e reforça nova hipótese sobre morte de mulher atropelada em Três de Maio

Polícia Civil sustenta que investigado tentou atingir terceiro envolvido e acabou atropelando a companheira

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Caroline Batista

Repórter

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