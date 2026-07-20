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Notícia

Polícia faz buscas por suspeito de matar servidor da prefeitura de Fontoura Xavier após baile

Segundo a Polícia Civil, a vítima e o suspeito participavam do mesmo baile antes do homicídio

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Alessandra Hoppen

Repórter

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