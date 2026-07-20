Polícia faz buscas por suspeito de matar servidor da prefeitura de Fontoura Xavier após baile

Eduardo era servidor da prefeitura de Fontoura Xavier. Prefeitura de Fontoura Xavier / Divulgação

A Polícia Civil e a Brigada Militar seguem realizando buscas para localizar o homem de 39 anos suspeito de matar a tiros o servidor público municipal Eduardo da Silva, 43 anos, na madrugada de domingo (19), em Fontoura Xavier, no norte do Estado.

Conforme a Brigada Militar, o suspeito fugiu a pé em direção a uma área de mata logo após os disparos. Desde então, equipes policiais fizeram buscas na região e também na residência do investigado, mas ele ainda não foi localizado.

De acordo com o delegado Lucas Lima, da Delegacia de Polícia de Soledade, a vítima e o suspeito participavam do mesmo baile antes do homicídio. Ainda não foi identificado se houve algum desentendimento entre eles e a relação entre os dois não foi divulgada.

A polícia segue ouvindo testemunhas e os investigadores trabalham para esclarecer a dinâmica do crime e apurar a motivação.

O crime ocorreu nas proximidades de um bar onde era realizado o baile. Conforme a Brigada Militar, Eduardo foi atingido por diversos disparos de arma de fogo ao deixar o estabelecimento. Ele chegou a ser socorrido e transferido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.