Polícia Civil prende sete pessoas em operação contra tráfico de drogas em Roque Gonzales e Pirapó

Seis investigados foram presos em Roque Gonzales e um em Pirapó. Polícia Civil / Reprodução

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (14), sete investigados por tráfico de drogas nos municípios de Roque Gonzales e Pirapó, no noroeste do estado. A ação integra a segunda fase da operação Ruptura.

De acordo com a delegada coordenadora da investigação, Tânea Regina Bratz, foram retirados de circulação importantes integrantes da associação criminosa investigada. Seis mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Roque Gonzales e um em Pirapó.

A Polícia Civil afirmou que a apuração continua com o objetivo de identificar toda a estrutura do esquema de vendas de drogas.

Primeira etapa

As investigações contra a associação criminosa iniciaram ainda em fevereiro de 2026.

Ao todo, 14 pessoas foram presas na operação. Sete prisões em flagrante durante a primeira etapa, que aconteceu no dia 3 de julho.