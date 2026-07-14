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Polícia Civil prende sete pessoas em operação contra tráfico de drogas em Roque Gonzales e Pirapó

Esta foi a segunda etapa da operação, que visa desarticular o esquema de venda de drogas

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Heloisa Gamero

Repórter

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