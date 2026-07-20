Polícia Civil prende mais dois por envolvimento em homicídio em Marau 

Alan foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. Bombeiros Voluntários de Marau / Divulgação

A Polícia Civil cumpriu mais dois mandados de prisão preventiva relacionados à investigação do assassinato de Alan Bassanesi Miranda, morto a tiros em abril deste ano em Marau, no norte do Estado. Os presos têm 24 e 27 anos e são apontados como participantes do crime.

As prisões foram realizadas pela Delegacia de Polícia de Marau durante a terceira fase da Operação Mão de Fátima, que investiga a execução do jovem.

Com as novas capturas, quatro investigados já foram identificados, responsabilizados e presos por envolvimento no homicídio.

Relembre

Alan foi morto no fim da tarde de 5 de abril, na Rua Angelina Rodigheri, no bairro Fátima.

Leia Mais Imagem de Nossa Senhora permanece intacta após incêndio destruir parte de casa em Erechim; veja vídeo

Conforme a Brigada Militar, imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma VW Saveiro vermelha se aproximou da vítima. Na sequência, os ocupantes do veículo efetuaram diversos disparos.

Alan foi atingido pelos tiros e morreu no local antes da chegada do socorro.

Durante os trabalhos de perícia, a polícia recolheu 25 estojos de munição calibre 9 milímetros.

Na primeira fase da Operação Mão de Fátima, os investigadores já haviam prendido outro suspeito apontado como envolvido na morte de Alan e também relacionado ao triplo homicídio registrado no dia seguinte ao crime.

Já na segunda etapa da operação, foi preso outro homem identificado como um dos executores da ação.

Com as prisões desta semana, a investigação chega a quatro suspeitos presos por participação no assassinato.