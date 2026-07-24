Polícia Civil cumpre mandados em Passo Fundo e Chapecó em investigação sobre golpe de mais de R$ 1 milhão

Mandados foram cumpridos em Passo Fundo e Chapecó (SC). Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (24), mandados de busca e apreensão em Passo Fundo e Chapecó (SC) durante uma operação que investiga crimes de estelionato, fraude e associação criminosa.

A investigação apura um golpe que causou prejuízo superior a R$ 1 milhão a um morador de Campos Novos (SC).

Além das buscas, os policiais cumpriram medidas cautelares de sequestro de bens ligados aos investigados. Segundo a Polícia Civil, o objetivo é possibilitar uma futura restituição dos valores à vítima e reduzir os prejuízos causados pela ação criminosa.

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As investigações continuam para esclarecer o caso. Após a conclusão das diligências, o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Campos Novos, com apoio da DIC/DECOD de Chapecó e da 2ª Delegacia de Polícia de Passo Fundo.