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Polícia Civil cumpre mandados em Passo Fundo e Chapecó em investigação sobre golpe de mais de R$ 1 milhão

Além das buscas, os policiais cumpriram medidas cautelares de sequestro de bens ligados aos investigados

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