Perseguição policial termina com recuperação de carro roubado em Passo Fundo

Policiais constataram que o automóvel estava em situação de roubo. CRBM / Divulgação

Um carro com registro de roubo foi recuperado pela Brigada Militar após uma perseguição na tarde deste sábado (18), em Passo Fundo, no norte do Estado.

De acordo com a corporação, policiais militares avistaram o veículo trafegando de forma irregular na RS-324 e deram ordem de parada ao motorista. O condutor não obedeceu e fugiu em direção ao perímetro urbano.

Após consulta aos sistemas, os policiais constataram que o automóvel estava em situação de roubo. Durante a perseguição, o veículo colidiu com outro carro. Em seguida, o motorista abandonou o automóvel e fugiu a pé. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado.

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