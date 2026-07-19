Segurança

Norte do RS
Notícia

Perseguição policial termina com recuperação de carro roubado em Passo Fundo

Policiais avistaram o veículo trafegando de forma irregular na RS-324 e deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e fugiu em direção ao perímetro urbano

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS