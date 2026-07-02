Pela primeira vez no ano, Passo Fundo não registra homicídios no mês; marca foi alcançada apenas outras duas vezes em 15 anos

Fato só havia se repetido em 2019 e 2025. SD Claudia Valentini / Divulgação

Pela primeira vez em 2026, Passo Fundo encerrou um mês sem registrar homicídios. Os dados coletados referentes a junho mostram que nenhum assassinato foi contabilizada no município durante os 30 dias do período, interrompendo uma sequência de cinco meses consecutivos com ao menos um assassinato registrado na cidade.

A marca também reforça uma tendência que já havia sido observada no mesmo período do ano passado. Em junho de 2025, nenhum homicídio foi registrado na cidade.

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Últimos anos

Os números demonstram uma redução significativa quando comparados a anos anteriores.

Em junho de 2024, Passo Fundo registrou quatro homicídios. Em 2023, foram oito assassinatos, o maior número para o mês nos últimos 15 anos.

Com isso, apenas três vezes nos últimos 15 anos Passo Fundo conseguiu encerrar o mês de junho sem registrar assassinatos: em 2019, 2025 e agora em 2026. Os dados são disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP). Para a delegada Daniela Minetto, responsável pela Delegacia de Homicídios de Passo Fundo, a igualdade com os números de 2025 acontece devido ao controle sobre a motivação dos crimes.

— Nós conseguimos ter uma redução no índices relacionados ao tráfico de drogas, que era a maior motivação dos homicídios. Então a gente tendo esse controle, acaba segurando estes casos — explicou.

O contraste mais expressivo ocorre em relação a 2023, quando o município contabilizou oito homicídios apenas naquele mês. Em comparação com aquele cenário, a redução chega a 100%.

Mudança de cenário

A redução dos homicídios não é resultado de um único fator. A delegada aponta que, investigações mais rápidas, combate a grupos criminosos, prisões preventivas e monitoramento de indivíduos envolvidos em conflitos violentos como elementos que contribuem para a queda dos índices.

— A nossa ideia é sempre reduzir. Nós temos aplicado alguns protocolos que a Secretaria de Segurança Pública tem recomendado, então isso acaba colaborando. Temos também ações mais ostensivas, para que tenhamos uma diminuição ainda maior em relação ao ano todo — disse.

Monitoramento constante

Cada homicídio registrado no município gera acompanhamento específico por parte da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelas investigações de mortes violentas em Passo Fundo.

— A nossa ideia é concluir todas as investigações e, além disso, intensificar as ações de combate a violência e criminalidade, fatores que estão ligados diretamente aos homicídios — finalizou.

Último caso