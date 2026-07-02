Segurança

Queda no índice
Notícia

Pela primeira vez no ano, Passo Fundo não registra homicídios no mês; marca foi alcançada apenas outras duas vezes em 15 anos

Levantamento mostra que todos os outros meses de 2026 contabilizaram assassinatos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Vitor Zuccolo

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS