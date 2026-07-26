Passo Fundo está entre as três cidades do RS com maior taxa de mortes violentas a cada 100 mil habitantes

Um dos homicídios de 2025 aconteceu na Rua Nelson Sirotsky Sobrinho, no bairro Petrópolis, por volta das 15h. Luiz Calderan / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte do Estado, aparece como a terceira maior taxa de mortes violentas entre os municípios do Rio Grande do Sul com mais de 100 mil moradores. A população estimada da cidade é de cerca de 214 mil pessoas. O dado consta no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado na quinta-feira (23) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

O município tem a taxa de 18,6 mortes a cada 100 mil habitantes. No Estado, apenas Alvorada (22,7) e Bento Gonçalves (21,1) registram taxas maiores.

No cenário nacional, Passo Fundo ocupa a 133ª posição, na frente de cidades como Curitiba (152ª), Porto Alegre (174ª), Belo Horizonte (176ª), Florianópolis (208ª) e São Paulo (278ª).

O levantamento utiliza indicadores de mortes violentas intencionais (MVI), categoria que reúne homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.

Apesar da posição no ranking, os indicadores mais de 2026 apontam para uma redução nos assassinatos registrados ao longo dos últimos anos. Levantamento realizado pela reportagem aponta que Passo Fundo fechou o primeiro semestre de 2026 com 15 homicídios, contra 18 no mesmo período de 2025, 21 em 2024 e 28 em 2023.

Outro dado considerado relevante é que junho de 2026 terminou sem o registro de homicídios na cidade. Foi apenas a terceira vez nos últimos 15 anos que o município encerrou o mês sem assassinatos.

Brasil registra menor índice da série histórica

O Anuário aponta ainda que o Brasil registrou, pela primeira vez, uma taxa de mortes violentas intencionais abaixo de 20 por 100 mil habitantes.

O indicador nacional ficou em 19,1 mortes violentas para cada 100 mil habitantes, o menor patamar da série histórica acompanhada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mesmo assim Passo Fundo tem uma taxa menor que a do país.