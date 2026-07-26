Segurança

Números preocupam
Notícia

Passo Fundo está entre as três cidades do RS com maior taxa de mortes violentas a cada 100 mil habitantes

Levantamento foi divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública e reúne indicadores de violência em todo o país referentes a 2025. No ranking nacional, cidade ocupa a 133ª posição

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Vitor Zuccolo

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS