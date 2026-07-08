Pai é morto e filho é baleado dentro de casa em Bom Progresso

Um homem de 48 anos morreu e o filho, 28 anos, ficou ferido após um ataque a tiros na noite de terça-feira (7), em Bom Progresso, na Região noroeste do Estado. O crime ocorreu na residência da família, no centro da cidade.

Conforme a Polícia Civil, pai, mãe e filho haviam acabado de chegar em casa quando foram surpreendidos pelos disparos. A esposa da vítima fatal também estava no imóvel, mas não foi atingida.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Romildo Duarte Guimarães, 48 anos.

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Já o filho foi baleado e permanece internado no Hospital de Caridade de Três Passos onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele não foi informado.