Segurança

Homicídio
Notícia

Pai é morto e filho é baleado dentro de casa em Bom Progresso

Conforme a Polícia Civil, a família havia acabado de chegar em casa quando foi surpreendida pelos disparos. A esposa da vítima não foi atingida

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS