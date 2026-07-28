Operação prende nove suspeitos de extorsão contra famílias de usuários de drogas no noroeste do RS

A Polícia Civil prendeu nove suspeitos na manhã desta terça-feira (28), durante a Operação Epílogo, que investiga um grupo criminoso por extorquir familiares de usuários de drogas em Cerro Largo e Região noroeste do Estado.

A ação cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em Cruz Alta, Ijuí, Novo Hamburgo, Roque Gonzales, São Luiz Gonzaga e Três Passos. Quatro dos investigados já estavam presos.

Segundo a investigação, traficantes que estão no sistema prisional exigiam dinheiro de familiares de usuários de drogas, alegando supostas dívidas com o tráfico ou com agiotas. Quando os valores não eram pagos, comparsas eram enviados para fazer ameaças.

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Em um destes casos, um dos investigados é suspeito de cometer abuso sexual contra uma mulher da família extorquida. Em outro, os criminosos fizeram uma chamada de vídeo para que um dos traficantes ameaçasse diretamente as vítimas.

A Polícia Civil também apura a participação do grupo em um ataque a tiros contra a casa de uma vítima em Salvador das Missões, em 2025, quando um jovem foi ferido.

Conforme a investigação, uma das famílias chegou a pagar quase R$ 200 mil aos criminosos. Durante a operação, foram apreendidos veículos, cocaína, maconha e uma pistola.