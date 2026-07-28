Segurança

Investigações continuam
Notícia

Operação prende nove suspeitos de extorsão contra famílias de usuários de drogas no noroeste do RS

Investigação aponta que traficantes presos exigiam pagamentos de familiares sob a alegação de dívidas relacionadas ao tráfico e à agiotagem

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