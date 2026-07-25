Mulher que se diz influenciadora e constava como morta é presa usando identidade falsa na BR-285

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante uma mulher de 31 anos pelo crime de uso de documento falso na tarde desta sexta-feira (24), em Passo Fundo, no norte do Estado.

O carro em que a mulher estava, um Ford Ka, foi abordado pelos agentes na BR-285, no perímetro urbano de Erechim, e encaminhado para Passo Fundo para a fiscalização dos documentos apresentados.

Os policiais suspeitaram do fato que o condutor não soube comprovar o itinerário da viagem e a passageira entregou um documento de identidade com dados divergentes dos sistemas oficiais.

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Conforme a PRF, a mulher se apresentou como uma influenciadora com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais. O documento entregue pela suspeita pertencia a outra mulher, moradora de Santa Catarina.

Ao identificarem a verdadeira identidade, os policiais descobriram que a mulher constava como falecida desde março de 2026. Ela foi encaminhada ao Presídio Regional de Passo Fundo (PRPF) e liberada neste sábado (25). Ela responderá pelo crime de uso de documento falso.

Suspeita constava como morta

Conforme a PRF, a mulher alegou que o registro do falecimento seria uma inconsistência, e que utilizava o documento falso para poder trabalhar como influenciadora.

Apesar das alegações, a PRF informou que a suspeita é de que mulher teria forjado a própria morte. Conforme apurado pela reportagem, o marido da investigada solicitou na Justiça o registro tardio do óbito da esposa, que foi deferido.