Médico é indiciado nove vezes suspeito de cobrar por procedimentos de pacientes do SUS em Crissiumal

Médicos são investigados por cobrar por procedimentos encaminhados pelo SUS. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Polícia Civil concluiu mais quatro inquéritos que investigam um médico de Porto Alegre por suspeita de cometer o crime de concussão em atendimentos realizados em uma clínica de Crissiumal, no noroeste do Estado. Com os novos procedimentos remetidos ao Poder Judiciário nesta segunda-feira (13), o profissional soma nove indiciamentos.

Em dois dos quatro inquéritos concluídos recentemente, um segundo médico que atua na mesma clínica também foi indiciado. Conforme a investigação, ele teria participado das condutas juntamente com o principal investigado.

Segundo o delegado William Garcez, os pacientes eram encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde para realizar colonoscopias pelo SUS, por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cisa). Por este motivo, os médicos são considerados funcionários públicos para fins penais, podendo responder por cobranças ilegais realizadas durante o exercício da função.

Em junho, o médico já havia sido indiciado em cinco procedimentos policiais, junto de uma secretária. A dupla havia cobrado R$ 11 mil de uma paciente por uma cirurgia de urgência que estava agendada pelo SUS.

Durante a consulta, os médicos informavam aos pacientes ou familiares que o quadro era grave e exigia cirurgia de urgência, cobrando valores que chegavam a R$ 40 mil pelo procedimento. Diante da pressão exercida pelos profissionais, parte das vítimas acabou pagando pelo atendimento particular, embora a cirurgia pudesse ser realizada pelo SUS.

O principal investigado também é alvo de medidas cautelares determinadas pela Justiça, entre elas pagamento de fiança, proibição de realizar atendimentos públicos, comparecimento periódico ao Judiciário, proibição de deixar o país e uso de tornozeleira eletrônica.