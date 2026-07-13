Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Médico é indiciado nove vezes suspeito de cobrar por procedimentos de pacientes do SUS em Crissiumal

Em dois dos quatro inquéritos concluídos recentemente, um segundo médico também foi apontado pela prática

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Alessandra Hoppen

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