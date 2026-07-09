Segurança

Violência contra a mulher
Notícia

Mais de 900 medidas protetivas já foram concedidas em Passo Fundo em 2026

Número representa um aumento aproximado de 10% em relação ao mesmo período do ano passado

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Heloisa Gamero

Repórter

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