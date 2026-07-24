Justiça mantém prisão preventiva de PM acusado de matar delegado da Polícia Federal em Passo Fundo

Michel Brasil Saliba, 39 anos, foi morto durante uma operação policial em Passo Fundo. Iussefi Brasil Saliba / Arquivo Pessoal

A Justiça Federal acolheu, na terça-feira (21), uma manifestação apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) e manteve a prisão preventiva do policial militar acusado da morte do delegado da Polícia Federal Michel Brasil Saliba. O caso ocorreu no dia 2 de julho, em Passo Fundo.

O réu Daniel Machado Figueiró foi preso em flagrante e permanece recolhido no presídio militar de Porto Alegre. Conforme o MPF, a defesa do réu apresentou um pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

O MPF foi contrário ao pedido, afirmando haver risco na liberdade do acusado. Na manifestação, a instituição argumentou que Figueiró poderia "receber com violência quem possa vir a fiscalizar medidas diversas da prisão porventura concedidas ou quem tenha de cumprir outras diligências".

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Em nota (leia abaixo na íntegra) a defesa do militar, representada pelos advogados José Paulo Schneider e Ricardo Almeida, afirmou que "a prisão de Daniel é medida excessiva, podendo a ordem pública ser garantida por outras medidas cautelares diversas da prisão".

Relembre o caso

O policial militar está preso desde o dia 2 de julho depois de balear e matar o delegado da Polícia Federal Michel Brasil Saliba.

A vítima foi atacada pelo brigadiano durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em um apartamento na Rua José Bonifácio, no bairro Vila Rodrigues, em Passo Fundo. O alvo do mandado era a companheira do PM.

Saliba foi atingido por três disparos de arma de fogo na região do tórax e das costas. Ele foi socorrido ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 2h30min de 3 de julho.

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Em nota, a Brigada Militar informou que Figueiró estava afastado das funções por licença para tratar de interesses particulares e que a Corregedoria-Geral da corporação acompanha o caso.