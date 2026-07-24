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Justiça mantém prisão preventiva de PM acusado de matar delegado da Polícia Federal em Passo Fundo

Defesa do réu teve pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares negado

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