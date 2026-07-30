Júri condena autores de ataque que matou adolescente e feriu outras cinco pessoas em Cerro Largo

Operação realizada poucos dias após o crime prendeu um dos suspeitos. Polícia Civil / Divulgação

O Tribunal do Júri condenou nesta terça-feira (28) dois homens acusados de participação no ataque a tiros que matou a adolescente de 12 anos, e deixou outras cinco pessoas feridas em Cerro Largo, no noroeste do Estado, em junho de 2023.

Conforme o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), os jurados acolheram integralmente a denúncia apresentada pela acusação.

Um dos réus foi condenado a 76 anos, três meses e 24 dias de reclusão. O segundo recebeu pena de 51 anos, oito meses e 21 dias de prisão.

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Os dois foram condenados por um homicídio triplamente qualificado, quatro tentativas de homicídio duplamente qualificadas e uma tentativa de homicídio triplamente qualificada.

Relembre

O crime aconteceu na noite de 3 de junho de 2023, no bairro Esplanada, em Cerro Largo. Na ocasião, homens armados invadiram uma residência e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no imóvel. A jovem foi atingida pelos tiros e morreu ainda no local.

Além da adolescente, outras cinco pessoas foram baleadas. Entre os feridos estavam uma criança de 4 anos, dois adolescentes de 16 anos e um homem de 26 anos. Duas mulheres que também estavam na residência não foram atingidas.

De acordo com o MP, a investigação apontou que o ataque estava relacionado à disputa entre grupos criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na região. Conforme informado durante o processo, o episódio desencadeou uma série de outros homicídios registrados posteriormente na comarca.

Terceiro acusado segue foragido

Além dos dois condenados, um terceiro homem também foi denunciado pela participação no ataque, ele segue foragido.

Após o julgamento, a promotora Lia Thamer destacou a decisão do Conselho de Sentença e o trabalho desenvolvido durante as investigações.

— O Ministério Público está satisfeito com a decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a responsabilidade dos acusados pelos crimes praticados. Também registramos o reconhecimento ao trabalho de investigação desenvolvido pela Polícia Civil de Cerro Largo, fundamental para a elucidação dos fatos e para a responsabilização dos envolvidos — afirmou.