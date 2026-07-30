Segurança

Relembre o caso
Notícia

Júri condena autores de ataque que matou adolescente e feriu outras cinco pessoas em Cerro Largo

Crime ocorreu em 2023, quando homens armados invadiram uma residência e abriram fogo contra as pessoas que estavam no local

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