Jovem é espancado em briga generalizada após acidente de trânsito em Passo Fundo 

Brigada Militar/Divulgação

Um homem de 22 anos foi espancado durante uma briga generalizada que começou após um acidente de trânsito. O caso ocorreu na manhã deste domingo (5), no centro de Passo Fundo, norte do Estado.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Daniel Borges, o jovem foi golpeado na região da cabeça por chutes quando já estava caído no chão e desacordado.

Ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi socorrido, e encaminhado ao hospital em estado grave, onde segue internado.

Acidente de trânsito e briga generalizada

Segundo a Polícia Civil, a briga generalizada começou após um acidente de trânsito na Rua Independência, por volta das 6h30min. A vítima do espancamento teria colidido no carro de um jovem de 21 anos, arrancando a porta do veículo.