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Imagens mostram destruição dentro da casa de professora encontrada morta em Constantina

Ex-marido foi preso suspeito de assassinar vítima. Delegado aponta que autor tentou forjar suicídio de professora

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Eduardo Krais

Repórter

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Heloisa Gamero

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