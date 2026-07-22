Imagens mostram destruição dentro da casa de professora encontrada morta em Constantina

Imagens do interior da residência de Glória Werkhausen, 44 anos, encontrada sem vida no dia 12 de julho, mostram diversos cômodos consumidos pelo fogo. A principal suspeita é que ex-marido da vítima teria assassinado a professora e forjado uma cena de suicídio.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Cristiano De Bone, a perícia inicial constatou que corpo possuía corte no pulso direito e um fio enrolado no pescoço:

— A suspeita é que o ferimento no pulso tenha sido feito pelo autor do crime. O corte foi feito no punho direito e a vítima era destra. Então, necessariamente, foi feito por outra pessoa — explica.

Foi verificado que Glória possuía marcas de esganadura na região do pescoço, descartando a hipótese de ela teria tirado a própria vida.

Além disso, o incêndio se concentrou ao redor do corpo, na sala de estar. Nas imagens, é possível visualizar o cômodo e a cozinha, pontos em que o fogo consumiu.

Relembre o caso

Glória foi encontrada morta após o Corpo de Bombeiros atender uma ocorrência de incêndio no dia 12 de julho em Constantina.

Após controlar as chamas, bombeiros encontraram o corpo da vítima no interior da casa, no bairro Florestal, onde morava sozinha.