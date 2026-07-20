Segurança

Baleado no rosto
Notícia

Homem sofre tentativa de homicídio em Santo Ângelo

Disparo atingiu o rosto da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional das Missões

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Caroline Batista

Repórter

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