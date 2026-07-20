Homem sofre tentativa de homicídio em Santo Ângelo

Um homem de 40 anos ficou ferido após ser baleado no rosto durante uma tentativa de homicídio registrada na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Indubrás, em Santo Ângelo, no noroeste do Estado.

De acordo com a Brigada Militar, a vítima trafegava de carro pela região quando foi surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta. Em determinado momento, um dos suspeitos efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o motorista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional das Missões. Ele não corre risco de vida.

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No veículo também estava um jovem de 21 anos, que não foi atingido pelos disparos. Após o ataque, os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados.