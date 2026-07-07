Segurança

Norte do RS
Notícia

Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha e enteada em Espumoso

De acordo com a Polícia Civil, homem se apresentou na delegacia durante esta segunda-feira (6) 

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Heloisa Gamero

Repórter

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