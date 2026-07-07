Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha e enteada em Espumoso

Um homem foi preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável na tarde de segunda-feira (6), em Espumoso, no norte do estado.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, 27 anos, é investigado por estuprar a própria filha, de seis anos de idade, e a sua enteada, 10 anos.
O autor se apresentou na Delegacia de Polícia acompanhado de um advogado, após ter sido procurado pelos policiais civis.
O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Judicial, e o suspeito foi encaminhando ao Presídio Estadual de Espumoso, onde permanece à disposição da Justiça.