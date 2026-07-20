Segurança

Violência contra a mulher
Notícia

Homem é preso por suspeita de tentar matar a ex-companheira e o atual namorado dela em Passo Fundo

Investigado teria invadido apartamento e desferido golpes de faca contra os dois

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