Homem é preso por suspeita de tentar matar a ex-companheira e o atual namorado dela em Passo Fundo

Um homem foi preso nesta segunda-feira (20) por suspeita de tentativa de feminicídio e de homicídio. Segundo a Polícia Civil, ele teria invadido o apartamento da ex-companheira, no centro de Passo Fundo, norte do RS, na madrugada de domingo (19), e desferido diversos golpes de faca contra ela e o atual namorado. As vítimas sofreram ferimentos graves.
De acordo com a investigação, ele estaria inconformado com o término do relacionamento. O mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Passo Fundo.
A medida cautelar foi representada pela Delegada de Polícia Plantonista da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Passo Fundo, que considerou a gravidade dos fatos na solicitação da prisão do acusado. O preso foi encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo.