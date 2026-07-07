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Notícia

Homem é preso em flagrante por maus-tratos a animais após fiscalização encontrar cão morto em Cruz Alta

Durante a ação, foram localizados ainda cães e galos vivos, além de indícios de rinhas e materiais utilizados nessas práticas

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