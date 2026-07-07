Homem é preso em flagrante por maus-tratos a animais após fiscalização encontrar cão morto em Cruz Alta

Foram resgatados quatro cães com sinais de desnutrição. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por maus-tratos a animais na segunda-feira (6), em Cruz Alta, no noroeste do Estado. Durante fiscalização em uma residência, foram encontrados um cão morto, quatro galos em avançado estado de decomposição e indícios de rinha de galos.

Também foram resgatados quatro cães com sinais de desnutrição, falta de água e alimentação, abrigo inadequado e, em um dos casos, ferimentos e suspeita de doença de pele. Dois filhotes de gato em estado de magreza acentuada também foram encontrados.

No local, ainda havia um galo vivo e materiais usados em rinhas, como um tambor adaptado para arena, batoques e biqueiras.

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