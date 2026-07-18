Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Homem é preso em flagrante por importunação sexual dentro de ônibus na rodoviária de Ijuí

A Brigada Militar foi acionada e abordou o suspeito ainda no local. Ele foi encaminhado para a delegacia e em seguida levado para o sistema prisional

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Amanda de Andrade

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