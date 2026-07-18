Homem é preso em flagrante por importunação sexual dentro de ônibus na rodoviária de Ijuí

A vítima é uma jovem de 18 anos. Márcio Santos / Imagem cedida

Um homem de 47 anos foi preso, na tarde de sexta-feira (17), em flagrante por importunação sexual. O caso ocorreu dentro de um ônibus que fazia a linha entre Ijuí e Cruz Alta, na região noroeste do Estado.

A vítima é uma jovem de 18 anos. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu logo após o embarque, ainda na rodoviária de Ijuí.

A Brigada Militar foi acionada e abordou o suspeito ainda no local. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Em seguida, o homem foi levado para o sistema prisional.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).