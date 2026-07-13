Homem é morto a tiros em Salto do Jacuí

Um homem foi morto a tiros na madrugada de domingo (12), em Salto do Jacuí, no noroeste do Estado. O crime foi registrado no bairro Cruzeiro.
De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos.
Após o registro da ocorrência, a área foi isolada para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP), responsável pelos levantamentos técnicos que devem auxiliar na investigação.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o homicídio. Os investigadores buscam esclarecer a dinâmica do crime, identificar os autores e determinar a motivação do ataque.
Até a última atualização, a identidade da vítima não havia sido divulgada pelas autoridades. O caso segue sob investigação.