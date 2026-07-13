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Homem é morto a tiros em Salto do Jacuí

Crime ocorreu na madrugada de domingo (12). Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do homicídio

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Eduardo Krais

Repórter

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