Homem é morto a tiros e encontrado em via pública em Passo Fundo

Um homem identificado como Eliandro Rodrigues dos Anjos, 40 anos, foi encontrado morto na madrugada deste domingo (19) na Rua Manuel Araújo Porto Alegre, no bairro Valinhos, em Passo Fundo, no norte do Estado. A ocorrência foi atendida por volta das 4h48min.

De acordo com a Brigada Militar, a vítima estava caída na via pública e apresentava marcas de disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local para realizar os levantamentos. Até o momento, não há informações sobre testemunhas ou suspeitos do crime.