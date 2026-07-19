Segurança

Homicídio
Notícia

Homem é morto a tiros e encontrado em via pública em Passo Fundo

Vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS