Homem é encontrado morto em Passo Fundo

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (6) na Rua Sepé Tiaraju, no bairro Santa Marta, em Passo Fundo, no norte gaúcho.
De acordo com a Brigada Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 2h30min. A vítima foi localizada ao lado de um casebre e a suspeita inicial é de que o homem tenha sido atingido por golpes de faca.
A suspeita é que a vítima também esteja com marcas de disparos de arma de fogo.
Segundo a Polícia Civil, o homem tinha antecedentes criminais, e havia sido liberado recentemente do sistema prisional. A identidade dele ainda não foi divulgada.
A perícia do Instituto-Geral de Perícias (IGP) esteve no local para realizar os levantamentos e auxiliar na identificação da vítima. Até o momento, não há suspeitos do crime. A Polícia Civil investiga as causas do homicídio. Este é o 17º homicídio registrado na cidade.