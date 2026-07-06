Homem é encontrado morto em Passo Fundo

Vítima foi localizada ao lado de um casebre. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (6) na Rua Sepé Tiaraju, no bairro Santa Marta, em Passo Fundo, no norte gaúcho.

De acordo com a Brigada Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 2h30min. A vítima foi localizada ao lado de um casebre e a suspeita inicial é de que o homem tenha sido atingido por golpes de faca.

A suspeita é que a vítima também esteja com marcas de disparos de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, o homem tinha antecedentes criminais, e havia sido liberado recentemente do sistema prisional. A identidade dele ainda não foi divulgada.