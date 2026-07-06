Segurança

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Notícia

Homem é encontrado morto em Passo Fundo

Vítima tinha antecedentes criminais, e havia sido liberado recentemente do sistema prisional

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Alessandra Hoppen

Repórter

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