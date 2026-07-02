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Homem é encontrado morto com tiro na cabeça em Passo Fundo

Claúdio Barbosa, 42 anos, foi encontrado com ferimento de arma de fogo na cabeça. Ainda não há informações sobre a autoria do crime

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Alessandra Hoppen

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