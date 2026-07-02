Homem é encontrado morto com tiro na cabeça em Passo Fundo

Claúdio Barbosa, 42 anos, foi encontrado morto no início da manhã desta quinta-feira (2) no bairro Donária, na esquina com a Rua 12 de Janeiro, em Passo Fundo, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada por volta das 6h e é tratada como homicídio.

Conforme informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada após uma denúncia anônima informar que havia um homem caído em via pública. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais localizaram a vítima imóvel.

Claúdio apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça e já estava em óbito.