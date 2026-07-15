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Homem é condenado a sete anos de prisão por matar cães em Barracão

Decisão determinou que pena deve ser cumprida em regime semiaberto. Réu também mantinha cachorros desnutridos em sua propriedade 

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Heloisa Gamero

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