Homem é condenado a 55 anos de prisão pela morte da companheira em São Luiz Gonzaga 

Lucas Sanabria Vitoriano, de 33 anos, foi condenado a 55 anos de prisão em regime inicial fechado pelo assassinato de sua companheira, Ângela Vanessa Grosse Silva, 32. O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu nesta quarta-feira (8), no fórum de São Luiz Gonzaga, região das Missões.

A tese da acusação de feminicídio foi acolhida pelos jurados. Na dosimetria da pena, o juiz considerou qualificadoras e agravantes como motivo fútil (ciúme excessivo), traição, coabitação, além do fato de o crime ter sido cometido na presença de dois filhos pequenos e contra a mãe de seis crianças. (Relembre o crime abaixo.)

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Além da prisão imediata, a sentença fixou uma indenização mínima de R$ 100 mil por danos morais, destinada aos familiares e filhos da vítima, em razão da gravidade do crime e da desestruturação familiar gerada.

Durante interrogatório judicial, Lucas afirmou que, durante discussão com Ângela, a vítima teria atentado contra a própria vida com uma faca. Ao tentar impedir, o acusado relatou que acabou atingindo a companheira — tese de homicídio culposo que foi rejeitada pelos jurados no julgamento.

A defesa de Lucas, representada pelo advogado Darcy Vieira Lourega, informou que vai recorrer da decisão:

— A defesa considera que a condenação foi injusta, visto que o réu não agiu com dolo, no máximo por culpa. Nesse caso, o Conselho de Sentença seria dissolvido e o incidente seria julgado pelo juiz singular. Ademais, do ponto de vista da defesa, a sentença foi exagerada, razão pelo que pretende apelar.

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Relembre

O feminicídio ocorreu no dia 26 de junho de 2025, em São Luiz Gonzaga. Lucas Sanabria Vitoriano foi preso em flagrante logo após colidir o carro que dirigia contra um caminhão. No banco do carona estava o corpo de Ângela Vanessa Grosse Silva.

O caso foi tratado inicialmente como uma ocorrência de trânsito. Depois do socorro, a equipe médica do hospital local percebeu um ferimento de arma branca no peito da vítima, e a perícia técnica descartou o acidente como a causa da morte, confirmando que a jovem já estava morta antes da colisão.

Na época do crime, a equipe médica disse que mulher não morreu em decorrência do acidente, mas por ferimento de arma branca. Fernando Maya Comunicações / Reprodução

Na residência do casal, a Polícia Civil encontrou marcas de sangue espalhadas por diversos cômodos.

Em depoimento à polícia, Lucas sustentou a versão de que tentava socorrer a companheira, levando-a até o hospital. O acusado alegou que a vítima segurava a faca no momento do ocorrido.