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Homem é condenado a 55 anos de prisão pela morte da companheira em São Luiz Gonzaga 

Caso foi registrado em junho de 2025. Defesa de Lucas Sanabria Vitoriano afirmou que vai recorrer

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Heloisa Gamero

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Caroline Batista

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