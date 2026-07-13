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"Fazia a diferença pela forma como liderava": quem era professora encontrada morta em Constantina

Glória Werkhausen, 44 anos, morreu na noite de domingo (12). Vítima tinha marcas de esganadura no pescoço

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Eduardo Krais

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Heloisa Gamero

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