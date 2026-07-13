"Fazia a diferença pela forma como liderava": quem era professora encontrada morta em Constantina

Professora trabalhava na rede municipal de ensino. Glaucia Werkhausen / Arquivo Pessoal

Amigos e familiares lembram de Glória Werkhausen, 44 anos, como uma pessoa alegre, leal e companheira. A professora foi encontrada morta após um incêndio atingir a casa onde morava, em Constantina, no norte do Estado, no domingo (12).

— Era uma pessoa alegre, batalhadora. Amava a profissão dela. Gostava muito de dançar, de se divertir, estava sempre de bom humor. Não tinha nenhum problema que deixasse ela para baixo — disse a irmã de Glória, Glaucia Werkhausen, emocionada.

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Para as amigas, Alexandra Rissoto e Cristina Borth, a vítima era a pessoa com quem sempre podiam contar:

— Quem conviveu com a Glória, por pouco ou por muito tempo, nunca vai esquecer dela. O sorriso dela, a força e a vontade de viver eram marcantes. Ela era uma pessoa extraordinária, tinha um brilho único e vai deixar um legado muito bonito.

Querida pela comunidade

Glaucia e Cristina afirmam que Glória exercia sua profissão de professora com carinho e tratava alunos como se fossem filhos. A vítima trabalhava na educação infantil do município.

— Ela escolheu ser professora com o coração. Ela cuidava de cada uma com muito amor e carinho. Como diretora da Emei Primeiros Passos, acolhia crianças, pais e professores e fazia a diferença pela forma como liderava — relatou Cristina.

Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Educação de Constantina se solidarizou com a morte da funcionária:

A vítima foi homenageada nesta segunda-feira (13), às 11h, na Capela Mortuária de Constantina. Às 16h30min, o corpo foi transladado para a Igreja Luterana de Novo Xingu, onde será velado, e, em seguida, será sepultado no cemitério do município. Glória deixa dois filhos.

Entenda o caso

Glória Werkhausen, 44 anos, morava sozinha em Constantina. Polícia Civil / Divulgação

Glória foi encontrada morta após o Corpo de Bombeiros atender uma ocorrência de incêndio durante a noite de domingo (12), na residência da vítima, localizada no bairro Florestal.

Segundo a Polícia Civil, o incêndio se concentrou predominantemente próximo ao local onde o corpo foi encontrado.

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De acordo com o delegado responsável pelo caso, Cristiano De Bone, Glória tinha sinais de esganadura no pescoço e um cabo foi encontrado enrolado no seu pescoço, o que descartou a hipótese de suicídio.