Família que teve a casa destruída por tornado em Giruá recebe ameaças e tentativas de extorsão 

A família Amaral, que teve a casa destruída pele tornado que atingiu Giruá, no noroeste Estado, na terça-feira (28), afirma que passou a receber ameaças e tentativas de extorsão.
Segundo Diandro, irmão de Diele, as ameaças começaram depois que a família lançou uma campanha de arrecadação para reconstruir a casa e comprar roupas novas, móveis e outros itens perdidos na passagem do tornado.
Em um primeiro momento, os criminosos teriam se passado por integrantes de uma facção criminosa, pedindo dinheiro. Desesperada com a situação, a família contatou a polícia e descobriu que se tratava de um golpe.
Em seguida, os golpistas teriam enviado mensagens se passando pela Brigada Militar de Giruá, seguindo com a tentativa de extorsão.
Saques
Além das tentativas de golpe e extorsão, Diandro relata que pessoas foram flagradas tentando saquear os escombros da residência em busca de itens de valor.
— No local que era o quarto da minha irmã, tinha pessoas procurando no chão qualquer tipo de joia ou outros bens, então tem pessoas que estão indo até lá para que saquear o pouco que sobrou — relata Diandro.
A família divulgou nas redes sociais uma vaquinha para arrecadar doações, por meio do pix: 014.977.170-35, pertencente a Gilço Amaral Mikocak. Além disso, a família também está recebendo doações, especialmente roupas femininas e masculinas (tamanho médio e grande), roupas para uma criança de três anos, e calçados de tamanho 34, 35 e 36 (feminino), 40 e 41 (masculino) e 24 (infantil).
— Nós agradecemos a todas as pessoas que estão ajudando de alguma forma porque a corrente do bem é maior do que essas situações pelas quais eles estão passando — afirma o familiar das vítimas.
A Polícia Civil informou que, até o momento, não recebeu registro de ocorrência relacionados ao caso na Delegacia de Polícia de Giruá.
Relembre o caso
O tornado, associado a uma supercélula — tipo de tempestade que tem uma corrente ascendente giratória —, foi registrado por volta das 18h25min de terça-feira (28). Ele passou por Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro, causando destruição e prejuízos na área rural.
De acordo com a Defesa Civil de Giruá, pelo menos 15 residências foram severamente atingidas, comprometendo praticamente toda a infraestrutura das propriedades. O tornado deixou 30 pessoas desalojadas e quatro feridas.
Segundo a prefeitura de Giruá, as localidades de Rincão do Ribeiro e Vila dos Mellos foram as mais afetadas pelo tornado. Na propriedade da família Amaral, seis pessoas viviam distribuídas em três moradias no mesmo terreno. Na parte mais baixa da propriedade, viviam os pais de Gilço Amaral. Mais acima, moravam Gilço, a esposa Diele e a filha de três anos. Ao lado, em um pequeno puxado, vivia a avó dele, Nilda Paz do Amaral, de 86 anos.