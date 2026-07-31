Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Família que teve a casa destruída por tornado em Giruá recebe ameaças e tentativas de extorsão 

Situações teriam iniciado depois que a família lançou uma campanha de arrecadação de doações

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Rebecca Mistura

Repórter

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Bruna Scheifler

Repórter

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