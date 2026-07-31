Família que teve a casa destruída por tornado em Giruá recebe ameaças e tentativas de extorsão 

Pessoas também foram flagradas tentando saquear os destroços das residências Luís Frey / Especial

A família Amaral, que teve a casa destruída pele tornado que atingiu Giruá, no noroeste Estado, na terça-feira (28), afirma que passou a receber ameaças e tentativas de extorsão.

Segundo Diandro, irmão de Diele, as ameaças começaram depois que a família lançou uma campanha de arrecadação para reconstruir a casa e comprar roupas novas, móveis e outros itens perdidos na passagem do tornado.

Em um primeiro momento, os criminosos teriam se passado por integrantes de uma facção criminosa, pedindo dinheiro. Desesperada com a situação, a família contatou a polícia e descobriu que se tratava de um golpe.

Em seguida, os golpistas teriam enviado mensagens se passando pela Brigada Militar de Giruá, seguindo com a tentativa de extorsão.

Saques

Além das tentativas de golpe e extorsão, Diandro relata que pessoas foram flagradas tentando saquear os escombros da residência em busca de itens de valor.

— No local que era o quarto da minha irmã, tinha pessoas procurando no chão qualquer tipo de joia ou outros bens, então tem pessoas que estão indo até lá para que saquear o pouco que sobrou — relata Diandro.

A família divulgou nas redes sociais uma vaquinha para arrecadar doações, por meio do pix: 014.977.170-35, pertencente a Gilço Amaral Mikocak. Além disso, a família também está recebendo doações, especialmente roupas femininas e masculinas (tamanho médio e grande), roupas para uma criança de três anos, e calçados de tamanho 34, 35 e 36 (feminino), 40 e 41 (masculino) e 24 (infantil).

— Nós agradecemos a todas as pessoas que estão ajudando de alguma forma porque a corrente do bem é maior do que essas situações pelas quais eles estão passando — afirma o familiar das vítimas.

A Polícia Civil informou que, até o momento, não recebeu registro de ocorrência relacionados ao caso na Delegacia de Polícia de Giruá.

Relembre o caso

O tornado, associado a uma supercélula — tipo de tempestade que tem uma corrente ascendente giratória —, foi registrado por volta das 18h25min de terça-feira (28). Ele passou por Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro, causando destruição e prejuízos na área rural.

De acordo com a Defesa Civil de Giruá, pelo menos 15 residências foram severamente atingidas, comprometendo praticamente toda a infraestrutura das propriedades. O tornado deixou 30 pessoas desalojadas e quatro feridas.