Duas pessoas são presas com mais de 600 kg de maconha em São Luiz Gonzaga

Operação foi realizada na tarde de quarta-feira (1º). Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Duas pessoas foram presas transportando 625 kg de maconha durante uma operação na tarde de quarta-feira (1º) em São Luiz Gonzaga, na região das Missões. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma caminhonete S10 com placas de Joinville, quando encontraram a droga no interior e na caçamba do veículo.

Segundo a investigação, a droga era transportada em uma caminhonete com placas clonadas em Caxias do Sul. O veículo era acompanhado por outro carro, que dava suporte ao deslocamento da carga.

Os presos são dois homens, um de 22 anos de idade, natural de São Luiz Gonzaga, que possui antecedentes por posse de entorpecentes, e outro de 33 anos de idade, natural de Caxias do Sul, com antecedentes por furto.

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A dupla informou que a droga seria entregue em São Luiz Gonzaga e redistribuída para outros locais do Estado.