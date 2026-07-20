Discussão em bar acaba em perseguição e morte no interior de Sertão

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (19) na localidade de Butiá Grande, interior de Sertão, no norte do Estado. O crime foi registrado por volta das 21h45min e teria ocorrido após uma briga em um bar da comunidade.

De acordo com a Brigada Militar, um dos envolvidos na confusão teria fugido para a própria residência, sendo perseguido. Pelo menos uma das pessoas que seguiam o homem portava uma espingarda calibre 12.

Guarnições da Brigada Militar de Coxilha e duas equipes do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon) de Passo Fundo foram acionadas para atender a ocorrência.

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Ao chegarem à região, os policiais localizaram um VW Gol estacionado próximo a uma casa. Dentro do veículo, encontraram o homem já sem vida, atingido por disparo de arma de fogo. Entre os bancos dianteiros do automóvel foi localizada uma espingarda calibre 12.

Nenhum suspeito foi localizado até o momento. A Brigada Militar realiza buscas nesta segunda-feira (20) aos suspeitos.