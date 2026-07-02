Segurança

Em Passo Fundo
Notícia

Delegado da Polícia Federal baleado por PM durante operação está internado em estado grave

Ataque ocorreu durante cumprimento de um mandado na Vila Rodrigues. Policial militar foi preso em flagrante

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Rebecca Mistura

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