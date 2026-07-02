Delegado da Polícia Federal baleado por PM durante operação está internado em estado grave

Delegado acompanhava operação de combate a contrabando. Jean Pimentel / Grupo RBS

O policial federal baleado durante uma operação na manhã desta quinta-feira (2), em Passo Fundo, está internado em estado gravíssimo. A reportagem apurou tratar-se do delegado Michel Brasil Saliba, da delegacia de Polícia Federal do Chuí, na fronteira do RS com o Uruguai.

O ataque ocorreu em um apartamento na Rua José Bonifácio, na Vila Rodrigues, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo na região do tórax e das costa. Outro agente também ficou ferido, mas já recebeu alta.

O autor dos disparos seria um policial militar identificado como Daniel Machado Figueiró, do 3° Regimento de Polícia Montada (RPMon). O alvo do mandado era sua companheira, com quem ele estava na residência. A mulher possui antecedentes por ameaça.

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Em nota, a Brigada Militar informou que o policial estava de licença para tratar de interesses particulares e que a Corregedoria-Geral da Brigada Militar acompanha o caso.

Nota da defesa

A defesa de Daniel Machado, composta pelos advogados José Paulo Schneider e Ricardo Almeida, disse, em nota, que seu cliente não identificou quem estava arrombando a porta, e que o policial militar agiu instintivamente. Confira na íntegra:

"A defesa técnica do Policial Militar lamenta o trágico desfecho desta ocorrência. Registra-se, ademais, o mais sincero respeito por toda a corporação da Polícia Federal.

Explica-se que o Policial Militar foi afastado da suas funções a pedido próprio, para tratar de interesse particular, envolvendo situação de saúde de sua genitora.

Registra-se que, segundo o relato do Policial Militar, ele não teria identificado as pessoas que arrombaram a porta de seu apartamento como Policiais, tendo reagido instintivamente para proteção própria e de sua companheira.

Após ter ciência de que se tratava de agentes da Polícia Federal, o Policial Militar buscou prestar todo o apoio necessário para o salvamento dos agentes federais.

Consigna-se, ainda, que a real dinâmica do ocorrido está sendo apurada pela Polícia Federal, não sendo produtivas, neste momento, quaisquer ilações e afirmações apressadas sobre o que realmente aconteceu.

Reforça-se, por fim, a necessidade de que as investigações transcorram dentro de um ambiente de extrema legalidade, imparcialidade e transparência."

Operação apura esquema de contrabando

Segundo a Polícia Federal, a ação deflagrada nesta quinta tinha o objetivo de desarticular um sistema financeiro paralelo utilizado para sustentar um esquema de contrabando de mercadorias provenientes de Miami, nos Estados Unidos.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidas 56 ordens de sequestro de imóveis e determinadas medidas de bloqueio de contas bancárias de 38 pessoas físicas e jurídicas investigadas. Os valores bloqueados podem alcançar R$ 28 milhões. As medidas foram autorizadas pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre.