Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Criança morre após se afogar em piscina no interior de Condor 

Menino de dois anos chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico. Caso vai ser apurado pela Polícia Civil

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS