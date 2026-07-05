Criança morre após se afogar em piscina no interior de Condor 

Uma criança de dois anos morreu após se afogar em uma piscina em Condor, no noroeste do Estado. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (4) em uma propriedade no interior do município.

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Conforme a Polícia Civil, o menino teria se afastado dos responsáveis durante a mudança da família para o local. Ele foi encontrado pelos familiares na piscina. A criança chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu e morreu.