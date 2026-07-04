Corpo de delegado da Polícia Federal morto em operação é enterrado em Bagé

Foi enterrado na manhã deste sábado (4) em Bagé, na região sul do RS, o corpo do delegado da Polícia Federal Michel Brasil Saliba, 39 anos, morto após ser baleado durante uma operação da Polícia Federal em Passo Fundo, no norte do Estado.

O velório ocorreu na Câmara de Vereadores de Bagé, e reuniu familiares, amigos, autoridades e colegas dos órgãos de segurança pública. O corpo foi sepultado no cemitério municipal da cidade.

O delegado foi atingido por disparos de arma de fogo na manhã de quinta-feira (2), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um apartamento na Rua José Bonifácio, no bairro Vila Rodrigues, em Passo Fundo.

Ele sofreu ferimentos no tórax e nas costas e chegou a ser socorrido para o Hospital São Vicente de Paulo. Apesar dos esforços das equipes médicas, morreu por volta das 2h30min de sexta (3).