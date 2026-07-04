Corpo de delegado da Polícia Federal morto em operação é enterrado em Bagé

Foi enterrado na manhã deste sábado (4) em Bagé, na região sul do RS, o corpo do delegado da Polícia Federal Michel Brasil Saliba, 39 anos, morto após ser baleado durante uma operação da Polícia Federal em Passo Fundo, no norte do Estado.
O velório ocorreu na Câmara de Vereadores de Bagé, e reuniu familiares, amigos, autoridades e colegas dos órgãos de segurança pública. O corpo foi sepultado no cemitério municipal da cidade.
O delegado foi atingido por disparos de arma de fogo na manhã de quinta-feira (2), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um apartamento na Rua José Bonifácio, no bairro Vila Rodrigues, em Passo Fundo.
Ele sofreu ferimentos no tórax e nas costas e chegou a ser socorrido para o Hospital São Vicente de Paulo. Apesar dos esforços das equipes médicas, morreu por volta das 2h30min de sexta (3).
Outro agente da Polícia Federal que participou da ação também foi baleado. O policial recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar