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Corpo de delegado da Polícia Federal morto em operação é enterrado em Bagé

O delegado foi morto durante operação de busca e apreensão em Passo Fundo; velório ocorreu na Câmara de Vereadores

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