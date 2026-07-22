Ciclista é morto a facadas no centro de Tupanciretã; suspeito é preso horas depois

Um homem de 48 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (22), suspeito de matar um ciclista de 45 anos em Tupanciretã, no noroeste do Estado. O crime ocorreu na tarde de terça-feira (21), na Avenida Vaz Ferreira, na região central do município.

Segundo a Polícia Civil, a vítima trafegava de bicicleta quando foi atacada com um golpe de faca na região do peito. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A prisão do suspeito ocorreu poucas horas depois.

De acordo com o delegado Anderson Riedel, responsável pelo caso, a principal linha de investigação aponta para uma rixa existente entre autor e vítima.

Conforme as informações, o desentendimento teria relação com um envolvimento amoroso. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria mantido um relacionamento no passado e, posteriormente, a vítima teria iniciado um namoro com a mesma pessoa. A hipótese é tratada como uma das motivações para o crime.