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Notícia

Ciclista é morto a facadas no centro de Tupanciretã; suspeito é preso horas depois

Homem foi atingido na região do peito, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital

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Heloisa Gamero

Repórter

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