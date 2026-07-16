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Caso de professora encontrada morta após incêndio em Constantina passa a ser investigado como feminicídio

Ex-marido de Glória Werkhausen, 43 anos, foi preso por volta das 10h40min desta quinta-feira (16)

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Alessandra Hoppen

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Vitor Rosa

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