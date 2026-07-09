Casal é preso por morte de bebê de dois meses em Crissiumal

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (8), um casal investigado pela morte do próprio filho, de dois meses, em Crissiumal, no noroeste do Estado.
De acordo com a perícia, a causa da morte foi identificada como desorganização do tecido encefálico, decorrente do acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio.
As prisões foram realizadas na cidade de Horizontina por agentes da Delegacia de Polícia de Crissiumal, com apoio da Polícia Civil local.
Segundo o delegado William Garcez, responsável pela investigação, o casal foi indiciado por homicídio qualificado. O crime teria ocorrido em 8 de maio deste ano.
Conforme a investigação, o bebê já havia sido internado no Hospital de Santa Rosa em abril, com diagnóstico de traumatismo craniano.
Após a conclusão das diligências, a Polícia Civil remeteu o procedimento ao Poder Judiciário no mês de junho com o indiciamento do casal.
Segundo a Polícia Civil, os investigados foram indiciados por homicídio qualificado praticado contra vítima menor de 14 anos.