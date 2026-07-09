Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Casal é preso por morte de bebê de dois meses em Crissiumal

Investigação apontou que vítima apresentava histórico de traumatismo craniano antes da morte

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Everson Dornelles

Repórter

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