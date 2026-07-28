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Brigada militar prende três pessoas na véspera da procissão de São Cristóvão

Ao todo, 47 veículos foram autuados e nove foram recolhidos 

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Heloisa Gamero

Repórter

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