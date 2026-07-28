Brigada militar prende três pessoas na véspera da procissão de São Cristóvão

Fiscalização foi realizada na noite do sábado (25). Prefeitura de Passo Fundo / Reprodução

A Brigada Militar, em parceria com a Guarda Municipal de Trânsito, autuou 47 veículos, recolheu 33 CNHs, e prendeu três pessoas em flagrante durante a madrugada anterior à procissão de São Cristóvão, realizada no domingo (26) em Passo Fundo, no norte do estado.

A Operação é do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e foi adotada após reclamações de moradores do município sobre churrascos em via pública, consumo de bebidas alcoólicas, uso de caixas de som, mesas instaladas nas calçadas e veículos estacionados em garagens durante toda a noite pré-procissão.

A fiscalização ocorreu entre as 21h de sábado (25) e as 3h de domingo, concentrada na Avenida Brasil Oeste, no bairro Boqueirão, e na Rua Independência, no Centro.

A blitz realizou 302 abordagens de pessoas e fiscalizou 238 veículos. A maior parte das autuações gravíssimas envolveu o consumo de álcool ao volante.

Ao todo, 26 condutores se recusaram a realizar o teste do bafômetro, dois crimes de trânsito por embriaguez, nove veículos recolhidos, incluindo um condutor que foi levado à Delegacia de Polícia por adulteração da placa.

— É a primeira operação que ocorre nessa concentração pré-procissão de São Cristóvão. Ela cresceu de uma forma que prejudica demais os moradores do bairro Boqueirão e das proximidades — afirma o promotor de Justiça, Paulo Cirne.