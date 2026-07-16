Preso ex-marido de professora encontrada morta após incêndio em Constantina

Professora trabalhava na rede municipal de ensino. Glaucia Werkhausen / Arquivo Pessoal

O ex-marido da professora Glória Werkhausen, 44 anos, foi preso por volta das 10h40min da manhã desta quinta-feira (16) em Constantina, no norte do Estado.

Ele é suspeito da morte da mulher, ocorrida no último domingo (12). Ainda não há detalhes do motivo da prisão ou da investigação. Glória foi encontrada morta após um incêndio atingir a casa onde morava, no bairro Florestal.

Segundo o delegado que investiga o caso, Cristiano De Bone, a perícia identificou marcas de esganadura no pescoço da vítima, descartando a hipótese de suicídio. A polícia aguarda os laudos periciais, que devem apontar a origem do incêndio.

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Glória foi encontrada morta após o Corpo de Bombeiros atender uma ocorrência de incêndio. Após controlar as chamas, bombeiros encontraram o corpo da vítima no interior da casa, onde morava sozinha.