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Preso ex-marido de professora encontrada morta após incêndio em Constantina

Ainda não há detalhes do motivo da prisão. Vítima foi localizada morta dentro de casa no último domingo (12)

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Alessandra Hoppen

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Eduardo Krais

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