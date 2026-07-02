Brigada Militar prende dois suspeitos de furtar pedra preciosa em Ametista do Sul

A Brigada Militar prendeu dois homens, na manhã desta quinta-feira (2), em Três Passos, no noroeste do Estado. Eles são suspeitos de furto de pedra preciosa no município de Ametista do Sul.

Nas imagens da câmera de segurança de um comércio local (confira acima), é possível ver o momento em que os suspeitos colocam uma ametista dentro do veículo na noite de quarta-feira (1º).

A ação policial foi resultado de uma troca de informações estratégicas entre o 7º e o 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Com os dados, os policiais militares iniciaram as buscas na região e localizaram o veículo dos suspeitos, que trafegava em direção à área do 7º BPM.

As equipes interceptaram o automóvel, identificaram os ocupantes e deram voz de prisão em flagrante aos dois.