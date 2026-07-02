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Brigada Militar prende dois suspeitos de furtar pedra preciosa em Ametista do Sul

Câmera de segurança captou o momento em que pedra foi colocada em veículo

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