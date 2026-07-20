Bombeiros realizam buscas por homem desaparecido durante pescaria em Carazinho  

O Corpo de Bombeiros segue buscas nesta segunda-feira (20), para encontrar Sérgio Bauer, 69 anos, que desapareceu durante uma pescaria em Carazinho, no norte do estado.

De acordo com a guarnição, vítima teria ido com amigos no sábado (18), na localidade de Mata Cobra, em Carazinho, quando não foi mais encontrado.

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Ele não apareceu em sua residência, ou na de familiares, desde o dia da pesca no rio da Várzea.

Bombeiros de Carazinho, com apoio do batalhão de Passo Fundo, realizam buscas desde domingo (19). Drone equipado com câmera térmica, cão farejador e equipe especializada em procura aquática são utilizados na operação.