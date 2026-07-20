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Bombeiros realizam buscas por homem desaparecido durante pescaria em Carazinho  

Sérgio Bauer, 69 anos, desapareceu na localidade de Mata Cobra neste sábado (18)

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Heloisa Gamero

Repórter

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