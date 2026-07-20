Bombeiros realizam buscas por homem desaparecido durante pescaria em Carazinho  

O Corpo de Bombeiros segue buscas nesta segunda-feira (20), para encontrar Sérgio Bauer, 69 anos, que desapareceu durante uma pescaria em Carazinho, no norte do estado.
De acordo com a guarnição, vítima teria ido com amigos no sábado (18), na localidade de Mata Cobra, em Carazinho, quando não foi mais encontrado.
Ele não apareceu em sua residência, ou na de familiares, desde o dia da pesca no rio da Várzea.
Bombeiros de Carazinho, com apoio do batalhão de Passo Fundo, realizam buscas desde domingo (19). Drone equipado com câmera térmica, cão farejador e equipe especializada em procura aquática são utilizados na operação.
A principal suspeita é que Sérgio tenha desaparecido na área de mata, considerada de difícil acesso. Equipes permanecem mobilizadas para a continuidade das buscas e localização da vítima.