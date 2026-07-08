Autor de ataque que matou estudante em Estação permanece sob medida socioeducativa

Ataque aconteceu no dia 7 de julho de 2025. Luiz Otavio Calderan / Agencia RBS

O adolescente responsabilizado pelo ataque à Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, no norte do Estado, em julho de 2025, segue internado em uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase).

A informação foi confirmada pela instituição, que destacou que a medida socioeducativa foi determinada pela Justiça e continua em vigor. O caso resultou na morte do estudante Vitor André Kungel Gambirazi, de nove anos, além de deixar uma professora e outros dois aluno feridos.

Conforme a Fase, a situação do adolescente é analisada periodicamente pelo Poder Judiciário.

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A medida socioeducativa aplicada prevê internação por até três anos, além de acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

Em nota, a fundação informou que o jovem permanece acolhido em uma unidade de internação, conforme estabelece a legislação. A fundação também afirmou que não divulga em qual unidade o adolescente está internado. Abaixo, confira a nota.

“A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) informa que o socioeducando permanece acolhido em unidade de internação, conforme determinação judicial. A situação é reavaliada pelo judiciário periodicamente, a cada seis meses, em observância aos procedimentos previstos na legislação vigente.

Em relação à unidade de atendimento responsável pela internação, a Fundação não divulgará essa informação por questões de segurança, conforme previsto no artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).”

Investigação apontou ação individual

Delegado Jorge Fracaro Pierezan conduziu a investigação. Rebecca Mistura / Agência RBS

A investigação conduzida pela Polícia Civil concluiu que o adolescente agiu sozinho no ataque.

Em 2025 entrevista dias após o caso, o delegado Jorge Fracaro Pierezan, responsável pelo caso, comentou que as apurações não identificaram participação direta de outras pessoas na execução da ação.

A Polícia Civil também analisou aparelhos celulares da família e verificou que o adolescente mantinha contato superficial com comunidades online relacionadas ao tema.