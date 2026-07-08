Segurança

Um ano do caso
Notícia

Autor de ataque que matou estudante em Estação permanece sob medida socioeducativa

Investigação apontou que o adolescente agiu sozinho no ataque registrado em julho de 2025

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Alessandra Hoppen

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Eduarda Costa

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