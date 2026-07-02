Agente da Polícia Federal é baleado em Passo Fundo; suspeito seria policial militar

Um agente da Polícia Federal foi baleado em Passo Fundo, no norte do RS, durante uma operação realizada nesta quinta-feira (2). O caso ocorreu em um apartamento da Rua José Bonifácio, na Vila Rodrigues.
Ele foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O estado de saúde do agente não foi informado pela unidade.
Conforme apurado pela reportagem, o autor desse disparo seria um policial militar que está de licença. O mandado de busca, no entanto, seria no endereço da companheira do policial.
Por volta das 10h30min, agentes federais foram vistos deixando o prédio. Eles não quiseram dar entrevista. De acordo com um funcionário do condomínio, havia sangue em um dos andares e os policiais realizavam perícia na área.
O brigadiano suspeito de atirar não ficou ferido e está preso na Polícia Federal de Passo Fundo. Conforme a Brigada Militar, ele estaria afastado para tratar de assuntos particulares.
O comando da Brigada Militar e a superintendência da Polícia Federal devem se manifestar nas próximas horas.