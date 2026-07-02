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Notícia

Agente da Polícia Federal é baleado em Passo Fundo; suspeito seria policial militar

Estado de saúde do agente não foi informado pelo hospital. O policial militar foi preso

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Guilherme Canal

Repórter

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