Agente da Polícia Federal é baleado em Passo Fundo; suspeito seria policial militar

Agentes foram vistos na emergência do HSVP. Jean Pimentel / Grupo RBS

Um agente da Polícia Federal foi baleado em Passo Fundo, no norte do RS, durante uma operação realizada nesta quinta-feira (2). O caso ocorreu em um apartamento da Rua José Bonifácio, na Vila Rodrigues.

Ele foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O estado de saúde do agente não foi informado pela unidade.

Conforme apurado pela reportagem, o autor desse disparo seria um policial militar que está de licença. O mandado de busca, no entanto, seria no endereço da companheira do policial.

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Por volta das 10h30min, agentes federais foram vistos deixando o prédio. Eles não quiseram dar entrevista. De acordo com um funcionário do condomínio, havia sangue em um dos andares e os policiais realizavam perícia na área.

O brigadiano suspeito de atirar não ficou ferido e está preso na Polícia Federal de Passo Fundo. Conforme a Brigada Militar, ele estaria afastado para tratar de assuntos particulares.