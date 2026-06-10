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Vídeo mostra amigas fazendo fotos em ciclovia antes da morte da ciclista em Passo Fundo; entenda o caso

Imagens mostram que elas estavam no espaço exclusivo para bicicletas antes do impacto; Mulheres são investigadas como autoras da morte

Guilherme Canal

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