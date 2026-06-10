Vídeo mostra amigas fazendo fotos em ciclovia antes da morte da ciclista em Passo Fundo; entenda o caso





A Polícia Civil divulgou as imagens onde duas mulheres ficaram paradas sobre a ciclofaixa da Avenida Brasil Oeste, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo, momentos antes da morte do ciclista Cleocir Jorge dos Santos, 54 anos, registrada na última quinta-feira (4).

O vídeo, de pouco mais de 20 segundos, mostra que elas ocupavam o espaço destinado ao trânsito de bicicletas enquanto tiravam fotos.

Cleocir trafegava pela ciclofaixa quando atingiu as duas. Com o impacto, ele perdeu o equilíbrio, caiu na pista destinada aos veículos e, na sequência, foi atropelado por um Fiat Siena que passava pelo local. Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a ocorrência.

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Segundo a Polícia Civil, elas estavam no local para produzir fotos para redes sociais. A partir da análise das imagens e da dinâmica do acidente, elas passaram à condição de investigadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Conforme a investigação, ambas são moradoras de Carazinho. A polícia prevê a oitiva das duas ainda nesta semana.

A delegada Daniela Minetto, responsável pelo caso, aponta inadequação na conduta. A investigação busca detalhar a responsabilidade de cada envolvido a partir das imagens, depoimentos e laudos.

Relatos apontam risco frequente na ciclovia

Familiares de Cleocir relatam que situações de risco eram comuns no trajeto feito por ele. O ciclista utilizava a bicicleta de forma frequente. Segundo o sobrinho Rafael Iarchescki, havia registro de episódios com pedestres na faixa destinada aos ciclistas.

— Ele sempre comentou que tinha problemas com pedestres na ciclovia. Um dia quase caiu, no outro quase atropelou — afirma.

Segundo o secretário municipal de segurança pública, Tadeu Trindade, a ciclofaixa é exclusiva para bicicletas.

— Quando não há caminhódromo, o pedestre deve usar o passeio público — afirma.

Investigação segue em andamento