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Um mês após feminicídio em Santo Ângelo, ex-companheiro da vítima segue foragido

Tiago Gomes de Oliveira dos Santos, 33 anos, é o único investigado por feminicídio no RS que permanece foragido

Tamires Hanke

Repórter

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