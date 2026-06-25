Um mês após feminicídio em Santo Ângelo, ex-companheiro da vítima segue foragido

Casal manteve relacionamento por 12 anos. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Um mês após o feminicídio de Marinês Rodrigues de Souza, 40 anos, em Santo Ângelo, no noroeste do Estado, o suspeito do crime segue foragido. O ex-companheiro da vítima Tiago Gomes de Oliveira dos Santos, 33 anos, ainda não foi localizado pelas autoridades.

Conforme a diretora das delegacias da mulher do RS, delegada Waleska Alvarenga, Tiago é o único investigado por feminicídio que permanece foragido entre os 41 casos registrados neste ano no Estado.

As buscas pelo suspeito se estendem por diversos municípios e contam com a cooperação de diferentes órgãos policiais. Desde o crime, equipes realizam diligências, ações de inteligência, análise de informações e apuração de denúncias na tentativa de localizá-lo.

Conforme a delegada responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Santo Ângelo, Elaine Maria da Silva, evidências colhidas na investigação apontam que ele esteja recebendo auxílio para permanecer escondido:

— Evidências reunidas ao longo das investigações indicam que o suspeito está recebendo auxílio para se furtar da ação policial. Estamos muito empenhados na prisão dele.

A Polícia Civil reforça que pessoas que eventualmente estejam ajudando o investigado a se esconder podem responder pelo crime de favorecimento pessoal.

O inquérito policial está na fase final e já foi instruído com provas documentais e testemunhais. O procedimento aguarda a liberação de um exame pericial para ser concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.

A polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada aos órgãos policiais, inclusive de forma anônima.

Relembre o caso

Mulher foi morta em casa, no bairro Santa Bárbara. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Marinês Rodrigues de Souza foi morta a facadas na noite de 24 de maio, na residência onde vivia com o companheiro, no bairro Santa Bárbara, em Santo Ângelo.

Segundo familiares, o casal havia participado de uma festa durante a tarde e as agressões teriam começado ainda dentro do carro, no trajeto de volta para casa.

A filha do casal, de 12 anos, presenciou o início das agressões, conseguiu fugir e pedir ajuda a familiares que moram nas proximidades. Uma sobrinha da vítima, que tentou socorrê-la, também ficou ferida.

Conforme familiares, Marinês e o suspeito mantinham um relacionamento há cerca de 12 anos e já existia histórico de violência.